Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 33 daimi işçinin isimleri belli oldu

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 33 daimi işçinin asil ve yedek isim listeleri belli oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, personel alımlarının şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapıldığı belirtilerek, "Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan 33 daimi işçi ile ilgili süreç tamamladı. Van Büyükşehir Belediyesi BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde çalıştırılmak üzere 13 motor ustası, (8 adet iş makinesi tamir ustası, 1 adet otobüs tamir ustası, 3 adet kamyon tamir ustası, 1 adet binek araç tamir ustası) 10 iş makinesi operatörü (7 adet beko loder operatörü, 2 adet ekskavatör, 1 adet forklift) ve 10 kamyon şoförü alımı ile ilgili asil ve yedek listeleri açıklandı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi başta olmak üzere her aşaması büyük bir titizlikle takip edilen süreçte, başvuruları kabul edilen kişiler arasından 288 adet motor ustası adayı, 30 adet kamyon şoförü adayı ve 30 adet iş makinesi operatörü adaylarının uygulamalı ve sözlü mülakatları 17 Ocak-24 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalı ve sözlü mülakat sonucunda başarılı olup hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri belirlendi. Mülakatlar sonucu başarılı olan asil adayların istenen belgeleri hazırlayarak en geç 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.'ne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilirken, belirtilen süre içinde istenen belgeleri teslim etmeyen adayların ise iş hakkını kaybedecek" denildi.

Asil ve yedek adayların listelerine Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada, istenen belgeler ise şöyle açıklandı:

"Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü-Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nden) temin edilmesi gerekmektedir. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet çıktısı-kare kodlu-güncel tarihli olacak). Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı-kare kodlu-güncel tarihli olacak). Öğrenim Durum Belgesi (e- devlet çıktısı kare-kodlu-güncel tarihli veya belgenin noter tasdikli örneği). Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (e-devlet çıktısı-kare kodlu-güncel tarihli veya Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak). 4 adet vesikalık fotoğraf (güncel). Nüfus Aile Kayıt Örneği (e-devlet çıktısı-kare kodlu-güncel tarihli olacak). Banka Hesap Bilgisi (Halk Bankası-Van Şubesi-IBAN alınacak)." - VAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel