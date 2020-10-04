Van Büyükşehir Belediyesinden yollarda çizgi çalışması
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Van Büyükşehir Belediyesinden yollarda çizgi çalışması

04.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:01
Van Büyükşehir Belediyesinden yollarda çizgi çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde sorumluluk alanındaki mahalle yollarında şerit çizgilerini yeniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde sorumluluk alanındaki mahalle yollarında şerit çizgilerini yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yol şerit çizgisi ve kaldırım boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcak yol çizgi boyama aracı ile Muradiye ilçesi Eski Van yolunun 3 şerit halindeki 13 kilometrelik bölümünü sarı ve beyaz renklerde boyadı.

Yapılan çalışma ile trafik akışının güvenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesi sağlandı.

Ekipler, 13 ilçede okul ve cami önlerindeki kasisler, duraklar ile araç park yerlerinde de yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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