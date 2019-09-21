Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

21.09.2019 11:58

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinde bulunan 19 kilometrelik 6 mahallenin grup yolunda asfaltlama çalışması yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Özalp ilçesinin Yukarı Yorganlı, Aşağı Yorganlı, Yukarı Balçıklı, Aşağı Balçıklı, Yumruklu ve Yavuzlar mahallelerinde asfaltlama çalışmalarına başladı. Sanat yapıları, yol genişletme, yarma, dolgu, menfez ve kanal açma çalışmaları da yapılan 19 kilometrelik yolun bitümlü sıcak karışımı (BSK), Van Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ve çalışanları tarafından yapılıyor. Asfaltlama çalışmalarının bitmesinin ardından ise yolun trafik çizgileri çizilerek kar direkleri dikilecek.



Yıllardan bu yana çok kötü yollarda seyahat ettiklerini belirten Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Ercan Dinç, "Yollarımız çukurlardan tozdan geçilemez durumdaydı. Yağmur ve kar yağdığında ise bu yollarda araç kullanmak oldukça tehlikeliydi. Sağ olsun Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla yolumuz asfaltlanmaya başlandı. Artık belediyemiz ve devletimiz sayesinde çok daha güzel yollarda güvenle seyahat edeceğiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.



Çukur dolu, tozlu, daracık yollarda tehlike içinde öğrencileri taşıdıklarını belirten servis şoförü Vesim Görel ise, "Bu yollar ciddi tehlike arz ederken aynı zamanda araçlarımıza ciddi zarar veriyordu. Sağ olsun belediyemiz asfaltlama çalışmalarına başladı. Çokta güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA