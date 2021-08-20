Van Büyükşehir Belediyesinden yeni atanan memurlara iş sağlığı eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanan aday memurlara "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanan aday memurlara "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini arttırmak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam ettiği 93 memur ve 15 zabıta için "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi. İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi kültür merkezinde düzenlenen eğitime İş sağlığı ve güvenliği uzmanları katıldı. Eğitimin ardından yazılı sınava tabi tutulan memurlara 3 yıl geçerliliği olan sertifika verilecek. Program soru-cevap şeklinde son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı