Van Büyükşehir Belediyesinden yaya önceliği

10.10.2019 12:03

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yaya yolu ve trafik levhası yenileme çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak ve yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Van Emniyet Müdürlüğüyle koordineli olarak yürütülen çalışmalarla kent merkezi ile ilçelerdeki okul önleri ve önemli kavşaklarda yaya yolları boyandı. Trafiğin daha güvenli ilerleyebilmesi içinde tehlike arz eden noktalara trafik levhaları yerleştirildi. Bu çalışmaların dışında Kapıköy Sınır Kapısı'nda da yol çizgileri ve trafik levhaları yenilendi.



Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerle de trafiği tehlikeye sokan, durak dışı yolcu alan, havalı korna kullanan ticari araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA