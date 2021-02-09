Van Büyükşehir Belediyesinden yangın ve deprem eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesince, el sanatları ve kilim atölyelerinde eğitim gören kursiyer ile personellere yangın ve deprem eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesince, el sanatları ve kilim atölyelerinde eğitim gören kursiyer ile personellere yangın ve deprem eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığının kamu, kurum ve kuruluşların personellerine yönelik eğitimleri sürüyor.

Kuruma bağlı uzman eğitimci itfaiye erleri, Mavi Kent A.Ş bünyesinde bulunan el sanatları ve kilim atölyelerinde bulunan kursiyer ve personellere uygulamalı yangın söndürme eğitimi verdi.

Kursiyerlere yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yönetimi, doğal afetlerde yapılması gerekenler konusunda bilgiler veren itfaiye erleri, anlattıkları konuları uygulamalı olarak gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu