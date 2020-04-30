Van Büyükşehir Belediyesinden taksici ve minibüsçü esnafına maske desteği
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Van Büyükşehir Belediyesinden taksici ve minibüsçü esnafına maske desteği

Van Büyükşehir Belediyesinden taksici ve minibüsçü esnafına maske desteği
30.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:00

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte toplu taşıma hizmeti veren taksi, minibüs ve özel halk otobüsü esnafına maske dağıtarak araçlarını dezenfekte etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte toplu taşıma hizmeti veren taksi, minibüs ve özel halk otobüsü esnafına maske dağıtarak araçlarını dezenfekte etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, her alanda faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ortak bir çalışma yaparak, kent merkezinde bulunan taksi, özel halk otobüsleri ve minibüs şoförlerine maske dağıttı. Ekipler ayrıca sürücüleri maske kullanımı ve korona virüse karşı bilgilendirerek, araçları da dezenfekte etti.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren şoför esnafına ilk etapta 10 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Maske dağıttıkları taksi ve minibüslerde ilaçlama çalışması da yaptıklarını ifade eden Adil Allahverdi, "Korona virüs salgının gündeme gelmesiyle birlikte bizler de harekete geçerek, tedbirlerimizi en üst düzeyde alarak etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu kapsamda son olarak ilimizde toplu taşıma hizmeti veren taksi, minibüs ve özel halk otobüslerini kullanan şoförlerimize ilk etapta 10 bin civarında maske dağıtıyoruz. Maske dağıtımı ile birlikte toplu taşıma araçlarımızı da ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz evde kalmaya devam etmeleri, dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında ise kurallara mutlaka uymalarıdır. İnşallah en kısa sürede ilimiz ve ülkemiz bu salgını atlatarak normale döner" dedi.

Şoför esnafı ve vatandaşların sağlığına yönelik yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten Taksi Sürücüsü Zeki Fidan ise "Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri duraklarımıza kadar gelerek hem bizlere maske ulaştırdı hem de araçlarımızı dezenfekte etti. Vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve hijyenik bir şekilde taşımamız için yapılan çalışmalar son derece önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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