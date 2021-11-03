Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat programları kapsamında müzik ve şiir etkinliği düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Hacıbekir Mahallesi'ndeki Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe şair, yazar ve ses sanatçıları katıldı.

Programda, şairler Ümit Kayaçelebi, Zeki Taştan, Orhan Demirtaş, Yaşar Adıyaman, Leyla Mihrinaz Engin, Müştehir Karakaya kendilerine ait şiirleri seslendirdi.

Şiir dinletisinin ardından yerel sanatçılar tarafından mini konser de verildi.

Program, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu'nun şairlere plaket vermesiyle sona erdi.