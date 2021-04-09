Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan ayı öncesi denetim toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi esnaf ve lokantaların şeffaf denetimi ve ölçülebilir hizmet standardı için denetim toplantısı yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi esnaf ve lokantaların şeffaf denetimi ve ölçülebilir hizmet standardı için denetim toplantısı yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, Van Lokantacılar, Fırıncılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tuncil ve ilçe belediye zabıta müdürlükleri katıldı. Toplantıda, lokantalarda fiyat listesi oluşturulması, satılacak olan etin terazi ile tartımı, lokantalara sağlanan ekmek türevi ile unlu mamullerinin takibinin yapılması, kasaplık hizmeti veren işletmelerin fiyat tarifesi asması ve işletmelerin kaldırım işgaline mahal vermeyecek şekilde hizmet vermesi gibi maddeler görüşüldü.

Maddelerin görüşülmesinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, Ramazan ayı boyunca Van Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerini artıracaklarını belirterek, "Zabıta kentin en önemli denetim mekanizmasıdır. Bu nedenle de halkın sağlığını koruma konusunda Ramazan ayı boyunca vatandaşa hizmet veren fırın, lokanta, market, manavlarımızı düzenli bir şekilde denetleyeceğiz. Aksi durumlarda cezai işlem yetkimizi kullanmaktan da asla çekinmeyeceğiz. Ben şimdiden İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, Ramazan ayının iyi geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tuncil ise Van Büyükşehir Belediyesinin ekiplerine teşekkür ederek, "Salgın döneminde kötü bir süreçten geçiyoruz. İnşallah Ramazan ayı halkımıza ve milletimize sağlık mutluluk getirir. Bizlerde Ramazan ayında belediye ekipleri ile birlikte el ele vererek beraber çalışırız" ifadelerinin kullandı.

Toplantı soru cevap şeklinde son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı