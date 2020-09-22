Van Büyükşehir Belediyesinden "personel alımı" açıklaması
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Van Büyükşehir Belediyesinden "personel alımı" açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi, son günlerde, bazı basın yayın organlarında belediyeye çok sayıda personel alımı yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesinden
22.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:15

Van Büyükşehir Belediyesi, son günlerde, bazı basın yayın organlarında belediyeye çok sayıda personel alımı yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kaynağının kesinlikle belli olmadığı ve dilden dile dolaşan personel alındığı veya alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiği 19 Ağustos 2019 tarihinden bu yana belediyeye personel alımının yapılmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın bu tür yalan haberlere kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir. Ayrıca çalışmalarımız mevcut kadro ile büyük bir özveriyle sürmekte olup, Büyükşehir Belediyemize şuan için herhangi bir personel alımının söz konusu olmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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