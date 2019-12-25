Van Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara özel sınıf

25.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:42

Van Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmayla Mustafa Cengiz İlkokuluna özel eğitim sınıfı yapıldı.



Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim kalitesini artırmak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak projeyle Edremit ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Mustafa Cengiz İlkokuluna, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından özel eğitim sınıfı yapıldı. Her ayrıntısı özel gereksinimli öğrenciler için düşünülen sınıfa, Milli Eğitim Müdürlüğünce bilgisayarlar ve özel koltuklar da konulacak.



Okullarında 9 özel gereksinimli öğrencinin bulunduğunu belirten Okul Müdürü Zübeyt Özdemir, "İnşallah bundan böyle öğrencilerimiz bu sınıflarda eğitimlerini daha kaliteli ve daha eğitici bir şekilde alacak. Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e okulumuza vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA