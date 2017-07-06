Van Büyükşehir Belediyesinden Otogar Denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın güvenle seyahat etmesi ve kaliteli hizmete ulaşmasını sağlamak için kent otogarını denetledi.



Kent otogarında gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri olan firmalara cezai işlem uygulandı.



Denetimlerde ruhsatsız olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 5 firma hakkında tutanak tutuldu ve eksiklerini gidermeleri için 20 günlük süre tanındı.



Ayrıca otogar içinde "çığırtkan" adı verilen vatandaşları belli bir firmaya yönlendirerek haksız rekabete yol açan kişilere ve onları bu işe teşvik eden firmalara cezai işlem uygulanacağını belirtildi.



Otogarda satış yapan büfeleri de hijyen ve ürün sağlığı konusunda denetimden geçiren ekipler, esnafı son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış ve açıkta uygunsuz şartlarda ürün satmamaları konusunda uyardı.