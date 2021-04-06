Van Büyükşehir Belediyesinden 'Otizm' konulu seminer
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Van Büyükşehir Belediyesinden 'Otizm' konulu seminer

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Van Büyükşehir Belediyesinden 'Otizm' konulu seminer

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında seminer düzenledi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı seminer düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Selma Biçek ve otizmli çocukların anneleri katıldı. Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan tarafından "Hayata Pozitif Bakabilmek" adlı sunum yapıldı.

Slayt gösterimi şeklinde yapılan sunumda Tezcan, dezavantajlı bir grup olan otizmli özel bireylerin annelerine, engelli bireylere yaklaşım, engelli bireyler ile iletişim, dinde engellilere verilen önem gibi konularda önemli bilgiler aktardı.

Yaklaşık bir saat süren program, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden 'Otizm' konulu seminer
Van Büyükşehir Belediyesinden 'Otizm' konulu seminer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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