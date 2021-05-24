Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması
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Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması

Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesince kentteki mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesince kentteki mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, mezarlıklarda kötü görüntüye neden olan otlar temizlendi, duvarlar boyandı, bozulan kaldırımların tadilatı yapıldı.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlisi Kaan Bülent Oruçlu, mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını her yıl yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların vefat eden yakınlarının kabrini rahatlıkla ziyaret edebilmeleri için gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirten Oruçlu, yıl boyunca bu faaliyetin devam ettiğini aktardı.

Vatandaşlardan Mehmet Duran ise ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması
Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması
Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması
Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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