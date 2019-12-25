Van Büyükşehir Belediyesinden merdiven altı üretim ve satışa sıkı denetim

25.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:13

Van Büyükşehir Belediyesi, 'merdiven altı' olarak tabir edilen kaçak işletmelere ve buralarda üretilen süt ve süt ürünlerinin satışına izin vermiyor.



Kentte kaçak işletmelerde üretilen süt ve süt ürünlerinin üretimi ve satışına yönelik çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, İpekyolu ilçesi Sıhke Caddesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen bir işletmede farklı kilolarda 157 kutu yoğurda imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler ayrıca Sıhke, İskele ve Ordu caddelerinde bulunan çok sayıda iş yerini denetledi.



Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, sağlıksız ortamda üretilen etiketsiz yoğurt ve diğer gıda maddelerinin tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.



Öte yandan, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda gıda üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere bu ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimlerin de süreceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA