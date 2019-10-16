Van Büyükşehir Belediyesinden köylere can suyu

16.10.2019 15:36

Van'ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten büyükşehir belediyesi, 14 mahalleyi hayvan içme suyu ile buluşturdu.



Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin kırsal mahallelerinde yürütülen hayvan içme suyu (HİS) sondaj projesi, çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor. Başkale ve Çaldıran ilçelerinde yayladaki hayvanlarını taşıma su ile besleyen çiftçilerin imdadına büyükşehir yetişti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda 14 mahallede yapılan sondaj çalışmaları sonuç verdi. Sondaj çalışmasında çıkartılan su ile mahalleli adeta bayram etti.



Belediye öz kaynaklarıyla yürütülen sondaj projesi ile birlikte mahalledeki hayvancılığın da gelişeceğini ifade eden Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi Muhtarı Zübeyit Sengel, emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Sengel, "Yıllardır yaylada otlayan hayvanlarımız susuzluktan telef oluyordu. Taşıma su ile ancak bir yere kadar gidebiliyorduk. Şu an su ayağımıza kadar geldi. Van Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje ile birlikte sıkıntılarımızda giderildi. Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Çaldıran ilçesi Avcıbaşı Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelikyiğit ise,



"Mahallemize 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir dereden günde bir sefere mahsus hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılıyorduk. Bu hayvanlarımıza yetmiyordu. Hastalık oluyordu. Şimdi Van Büyükşehir Belediyesi sondajla çıkan suyu bile titizlikle inceliyor. Sürekli kontrol altına alıyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından mahallelerinde hayvan içme suyu sıkıntısı yaşayan muhtarların dilekçeli başvurularıyla yürütülen sondaj projelerinin devam edeceği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA