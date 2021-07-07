Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılarına müjde
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Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılarına müjde

Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılarına müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde bulunan iş yerlerine kira kolaylığı sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde bulunan iş yerlerine kira kolaylığı sağladı. Belediye meclisinin aldığı kararla yılsonuna kadar kiracılara yüzde 50 indirim yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında toplanan belediye meclisi, kendi kiracılarıyla ilgili önemli kararlar aldı. Meclis, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 2021 mali yılı sonuna (31.12.2021) kadar kira sözleşmeleri süresinde uzatma yapılmaksızın (sebze hallerindeki komisyoncular ve kent mobilyaları hariç) tüm kiracılarından 6 ay boyunca kira tutarlarında yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Ancak kiracıların bu haklardan yararlanabilmesi için belediyeye kira borçlarının olmaması ya da 7326 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyeye olan borçlarını yapılandırmaları gerekirken, yapılandırma sonrası taksitlerin ödenmemesi durumunda ise kira affı ve erteleme haklarının geri alınacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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