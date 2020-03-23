Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılara iyi haber
Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü nedeniyle kiracılarına yönelik bir açıklama yayınladı.
23.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:34
Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü nedeniyle kiracılarına yönelik bir açıklama yayınladı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca ödeme güçlüğü çeken Van Büyükşehir Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemeleri 3 ay (Mart-Nisan-Mayıs) süreyle ertelenmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda iş yerleri geçici olarak kapatılan kiracılarımızdan da kapalı olduğu sürece kira tahsilatı yapılmayacaktır" denildi. - VAN
Kaynak: İHA