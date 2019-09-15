Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi alımı' açıklaması

15.09.2019 14:34

Van Büyükşehir Belediyesi, belediyeye personel alımı yapıldığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.



Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Van Büyükşehir Belediyesine personel alımı yapıldığı yönünde kamuoyunu yanıltan yalan ve yanlış bilgilerin verildiği görülmektedir. Van Büyükşehir Belediyesine 'belediye başkanvekilliği' görevlendirilmesinin yapıldığı tarihten bu yana hiçbir şekilde personel alımı yapılmamıştır. Halihazırda Van Büyükşehir Belediyesinin mevcut işçi ve memur sayısı itibariyle personel ihtiyacı bulunmamaktadır. Bundan sonra da her ne ad altında olursa olsun hiçbir personel alımının yapılmayacağı, ancak zaman içerisinde zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde ilan yapılmak suretiyle mevzuat çerçevesinde alım yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İHA