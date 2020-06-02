Van Büyükşehir Belediyesinden "Hoşgeldin Bebek Projesi" Van Büyükşehir Belediyesi "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek bebek bakım seti hediye ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek bebek bakım seti hediye ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla kentte yeni doğum yapan kadınları evlerinde ziyaret ediliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ziyaret ettikleri ailelere içinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, battaniye, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin bulunduğu bakım çantasını teslim ederek taleplerini dinliyor.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyetini dile getiren aileler, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA