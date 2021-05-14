Van Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek
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Van Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek

Van Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Bahçesaray ve Çatak ilçelerine 300 su teknesi (sıvat) gönderdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Bahçesaray ve Çatak ilçelerine 300 su teknesi (sıvat) gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin ortak çalışmasıyla Bahçesaray ve Çatak'a 150'şer sıvat gönderildi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, sıvatların hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayacağını ifade ederek, bu desteğin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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