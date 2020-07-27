Van Büyükşehir Belediyesinden engelli gence bayram sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesinden engelli gence bayram sürprizi

Van Büyükşehir Belediyesi, bayramda dışarı çıkmak isteyen 25 yaşındaki Onur Bozdemir'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesinden engelli gence bayram sürprizi
27.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:59

Van Büyükşehir Belediyesi, bayramda dışarı çıkmak isteyen 25 yaşındaki Onur Bozdemir'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, engelli Onur Bozdemir'in tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı. 2 yıl önce geçirdiği kaza sonucu boyundan aşağısı felçli kalan Adnan Menderes Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Onur Bozdemir, ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeye kavuştu. 17 Temmuz'da gelen talebe kısa sürede karşılık veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli gencin tekerlekli sandalyesini Selimbey Mahallesi'ndeki evine ulaştırdı.

Sandalyeyi teslim alan baba Adnan Bozdemir, bayram öncesinde büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e de teşekkür eden baba Bozdemir, "Oğlumun il dışında tedavisi sürüyordu. Kısa bir süre önce Van'a geldik. Tekerlekli sandalyemiz olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Kısa bir süre önce Van Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar talebimize olumlu karşılık verdiler. Bayram öncesinde sandalyemiz elimize ulaştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir Güncel
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi Spor
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Güncel
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı
Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı
Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı
Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mensur Işık Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reha Özcan Gülben Ergen Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Mehmet Topal Bülent Korkmaz Mahmut Tekdemir Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Bayram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesinden engelli gence bayram sürprizi - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 16:24:56. #1.15#
title