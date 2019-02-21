Van Büyükşehir Belediyesinden Eğitime Destek

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, örnek bir çalışmaya imza atarak, İpekyolu ilçesindeki Karpuzalan İlkokulu öğrencilerine kırtasiye ve kitap desteğinde bulundu.

Kentin düzeninin korunmasına yönelik faaliyetleriyle isminden söz ettiren Zabıta Daire Başkanlığı, eğitime destek vermek ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Daire Başkanı Osman Sevinç ve zabıta personeli, kendi aralarında topladıkları paralarla Karpuzalan İlkokulunda eğitim gören 437 öğrenciye kitap ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Kentteki düzenin sağlanmasının eğitimden geçtiğini belirten Daire Başkanı Osman Sevinç, "Özellikle ilimizin kırsal mahallelerinde bulunan okullardaki çocuklarımızın kitap ve kırtasiye malzemelerini almak için personelimizle bir kampanya başlattık. Bunun neticesinde İpekyolu ilçemiz Karpuzalan Mahallemizde bulunan okulumuzu kardeş okul olarak ilan ettik. Okulumuza giderek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitaplarımızı ve kırtasiye malzemelerimizi teslim ettik. Bizler yılın belli zamanlarında kardeş okulumuza destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yaz aylarında okulumuzun tamiratından boyasına kadar tüm fiziki sıkıntılarıyla yine bizler ilgileneceğiz" dedi.

Örnek çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığını tebrik eden Okul Müdürü Mahsun Acar ise, emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA