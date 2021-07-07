Van Büyükşehir Belediyesinden duyuru
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Van Büyükşehir Belediyesinden duyuru

Van Büyükşehir Belediyesinden duyuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, belediyeye personel alınacağı iddialarını yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, belediyeye personel alınacağı iddialarını yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde belediyemizle hiçbir ilgisi olmayan kişi veya kişilerle bazı web sitelerinin Van Büyükşehir Belediyemizde personel alımı olacağını, bu nedenle vatandaşlarımızdan işe yerleştirilmek üzere özgeçmiş ve para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut durumda herhangi bir personel alım ilanımız yoktur. İlerleyen zamanlarda personel ihtiyacı olduğu takdirde geçmişte olduğu gibi personel alım ilanlarımız resmi web sitemiz ile Türkiye İş Kurumu resmi web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Vatandaşlarımızdan, bu tür bilgilere itibar edilmemesini rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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