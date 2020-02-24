Van Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere yemek yardımı

24.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:56

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem nedeniyle evleri hasar gören Başkale ve Saray ilçelerindeki vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve Başkale ile Saray ilçelerini etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edildi.

Depremin ilk gününde bölgede bin kişilik kumanya ve 500 kişilik çorba dağıtan ekipler, bugün de 5 bin kişilik kumanya, 2 bin kişilik sıcak yemek ve 4 bin kişilik sıcak çorba ikram etti.

Vatandaşlar için çadırların kurulmasına destek veren belediye ekipleri, can kayıplarının olduğu Özpınar Mahallesi'nde 3, Gelenler Mahallesi'ne 2 taziye çadırı kurdu, depremzedelere temizlik ve hijyen malzemeleri ile maske ve eldiven dağıttı.

Kaynak: AA