Van'da çiftçilere fidan dağıtıldı
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Van'da çiftçilere fidan dağıtıldı

Van'da çiftçilere fidan dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere fidan dağıtıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere fidan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca kaliteli ve bol kazanç getiren meyve ağaçlarının fideleri, çiftçilere teslim edildi.

Yüzde 50 hibe desteği ile verilen ceviz, elma, kayısı, armut, hünnap, kestane, asma ve badem fideleri, ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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