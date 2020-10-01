Van Büyükşehir Belediyesinden "Belvan Kart" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesinden "Belvan Kart" açıklaması

01.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:21
Van Büyükşehir Belediyesinden

Van Büyükşehir Belediyesi 'Belvan Kart'ın hacklendiği iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi 'Belvan Kart'ın hacklendiği iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kartı Belvan'ın hacklendiği iddiaları üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bugün akşam saatlerinde sosyal medya paylaşım ağı Twitter'da, Belvan kartın hacklendiği ve bu yüzden kentte ulaşımın ücretsiz verildiğine dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca yüklenici firmamız olan Asis Electronics ile irtibata geçilmiş ve iddialarla ilgili bilgi talep edilmiştir. Yüklenici firmamız tarafından sunucular üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda veritabanında herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmemiştir. Sistemde de herhangi bir aksama söz konusu değildir. Van Büyükşehir Belediyemizin vatandaş odaklı hizmetlerinin bu tür kurgusal ve yalan içeriklerle sabote edilmesini şiddetle kınıyoruz ve vatandaşlarımızdan sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmemelerini önemle duyururuz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Esra Erol Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesinden "Belvan Kart" açıklaması - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:23:51. #1.15#
title