Van Büyükşehir Belediyesinden amigurumi kursu

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan örgü bebek (Amigurumi) yapımı kursu kadınların büyük ilgisini görüyor.

Her yıl açtığı birbirinden güzel kurslarla birçok kadını iş sahibi yapan Van Büyükşehir Belediyesi, farklı bir projeye daha imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Hacıbekir Kültür Merkezinde şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı (amigurumi) kursu açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından verilen kursta kadınlara örgü bebek yapımı ve incelikleri öğretiliyor.

Plastik oyuncakların çocukların sağlığına zararlı maddeler içerdiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Bildiğiniz gibi piyasada plastik maddelerden üretilmiş birçok oyuncak var. Bu oyuncakların birçoğu da kullanıldığı malzemeden dolayı zararlı. Artık birçok anne çocuklarına plastik maddeden üretilmiş oyuncak almıyor. Amigurumi tekniği dünyada hızla yayılmaya başladı. İnsanlar artık çocuklarına doğal oyuncaklar alıyor. Bizde bundan dolayı böyle bir kurs açtık. Kursumuza kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Birçok kursiyerimiz de yaptığı ürünleri satmaya başladı. Bunları görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

3 ay süren kursun ardından kursiyerlere halk eğitim onaylı sertifika veriliyor. - VAN