Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi, evlere giderek yardım yapılacağı vaadiyle TC kimlik numaraları, kimlik fotokopileri ve e-devlet şifreleri gibi kişisel bilgileri isteyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, evlere giderek yardım yapılacağı vaadiyle TC kimlik numaraları, kimlik fotokopileri ve e-devlet şifreleri gibi kişisel bilgileri isteyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde özellikle merkez ilçelerde Van Büyükşehir Belediyesi adına vatandaşların ikametlerine gidilerek koli yardımı yapılacağı ifade edilmek suretiyle vatandaşlardan TC kimlik numaraları, kimlik fotokopileri ve e-devlet şifreleri gibi bilgiler talep edildiği yönünde şikayetlerin geldiği belirtilerek, "Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yapılan yardım başvuruları e-devlet üzerinden veya sosyal hizmet uzmanlarımıza şahsen yapılan başvurular şeklinde kabul edilmektedir. Ayrıca başvuru yapan ailelerimiz yine sosyal hizmet uzmanlarımızca yapılan saha çalışmaları ile evlerinde ziyaret edilerek, durumları yerinde tespit edilip yardım verilip verilmeyeceğine 'Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu' tarafından karar verilmektedir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için evlerine gelerek yardım yapılacağı vaadiyle TC kimlik numaraları, kimlik fotokopileri ve e-devlet şifreleri gibi kişisel bilgilerini isteyen kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı