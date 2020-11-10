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Van Büyükşehir Belediyesinden 7 milyonluk yol yatırımı

10.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:11
Van Büyükşehir Belediyesinden 7 milyonluk yol yatırımı

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde 7 milyon lirayı bulan asfalt ve yol yatırımı gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde 7 milyon lirayı bulan asfalt ve yol yatırımı gerçekleştirdi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte 13 ilçede asfalt çalışmalarının yürütüldü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kentin en büyük ilçelerinden biri olan Erciş'te, 18 kilometre sıcak asfalt yapıldı.

Yol çizgilerinin de çizilmesiyle tamamlanan sıcak asfalt hizmetiyle ilçe merkezi ve mahalle yolları daha konforlu hale getirildi.

Yaklaşık 7 milyon milyon liralık yatırımla Oyalı Mahalle yolu, TOKİ yolları, Alkanat-Çınarlı bağlantı yolu, Alaattin Sucular Okulu yolu, Gölağzı Mahallesi yolu, Peynirciler Sokağı, Çınarlı-Petrol Caddesi bağlantı yolu, Tugay Yolu Caddesi, Dalan Caddesi ile mezbahane yolu sıcak asfalta kavuşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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