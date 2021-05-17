Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 aylığına istihdam edilecek işçiler kura ile belirlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 aylığına istihdam edilecek işçiler kura ile belirlendi.

Belediye ihale salonunda noter huzurunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uygulanarak gerçekleştirilen kura çekimi, belediyenin sosyal paylaşım adreslerinde canlı yayınlandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Prof Dr. Mucip Tapan, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 50 mevsimlik işçi alımı için 1723 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Başvurular salgın nedeniyle internet ortamında kabul edildiğini aktaran Tapan, "Başvurular arasında boş ve mükerrer olanlar çıkarıldığında değerlendirmeye alınan 863 başvuru söz konusu oldu. Bunların da arasında şartları sağlayan genel beden işçisinde 174 kişi, kamyon ve tır şoföründe de 107 kişi arasında kuralar çekildi. Operatör ve aşçı alımında talebimizden az başvuru olduğu için bunlar kuraya dahil edilmeden direk alımlarını gerçekleştireceğiz."

Konuşmanın ardından noter tarafından yapılan kura çekiminde genel beden işçisi için 24 asil 12 yedek, kamyon şoförü için 12 asil 6 yedek ve tır şoförü için 2 asil 1 yedek aday belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu