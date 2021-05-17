Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 aylığına istihdam edilecek işçiler kura ile belirlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 aylığına istihdam edilecek işçiler kura ile belirlendi.

Belediye ihale salonunda noter huzurunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uygulanarak gerçekleştirilen kura çekimi, belediyenin sosyal paylaşım adreslerinde canlı yayınlandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Prof Dr. Mucip Tapan, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 50 mevsimlik işçi alımı için 1723 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Başvurular salgın nedeniyle internet ortamında kabul edildiğini aktaran Tapan, "Başvurular arasında boş ve mükerrer olanlar çıkarıldığında değerlendirmeye alınan 863 başvuru söz konusu oldu. Bunların da arasında şartları sağlayan genel beden işçisinde 174 kişi, kamyon ve tır şoföründe de 107 kişi arasında kuralar çekildi. Operatör ve aşçı alımında talebimizden az başvuru olduğu için bunlar kuraya dahil edilmeden direk alımlarını gerçekleştireceğiz."

Konuşmanın ardından noter tarafından yapılan kura çekiminde genel beden işçisi için 24 asil 12 yedek, kamyon şoförü için 12 asil 6 yedek ve tır şoförü için 2 asil 1 yedek aday belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi
Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi
Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi
Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi
Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi
Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Bakan Varank: 'Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor'
Bakan Varank: "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Abdullah Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ben Affleck Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:32:58. #1.15#

title