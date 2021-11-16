VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı" yapıldı.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hayata geçirilen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin başkanlığındaki toplantıda belediyenin hizmet birimlerinde yapılması gereken iyileştirmeler, personellerin güvenliği için alınması gereken tedbirler ve önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Akın, Emlak İstimlak Daire Başkanı Sinan Özdemir, Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, ilgili şube müdürleri ve iş güvenliği uzmanları katıldı.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet