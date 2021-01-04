Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 145 bin maske dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 145 bin maske dağıttı

04.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:44
Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 145 bin maske dağıttı

Van Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana vatandaşlara 2 bin 400 litre dezenfektan ve 145 bin maske dağıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana vatandaşlara 2 bin 400 litre dezenfektan ve 145 bin maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesine Bağlı ekipler, Kovid-19'la mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye bünyesinde 200 personelle oluşturulan ekipler, 38 araç, 20 mistblower, 18 dezenfektan cihazı, 90 sırt atamizörüyle salgın sürecinde vatandaşların yoğun kullandığı alanları, toplu ulaşım araçlarını düzenli olarak dezenfekte etti.

Kovid-19 sürecinde okulları, camileri, durakları, hastaneleri, eczaneleri, taksi duraklarını, ATM'leri insana ve hayvana zarar vermeyen 5 bin 400 litre ilaçla dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara 2 bin 400 litre dezenfektan ve 145 bin maskeyi ücretsiz dağıttı.

Geçen yıl boyunca 3 bin 968 yardıma muhtaç hastayı evinde ziyaret eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu hastalara tıbbı destek vererek muayenelerini yaptı. 4 bin 923 hasta da belediye ait ambulanslarla hastaneye götürdü.

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla yeni doğum yapan 7 bin 887 anneye içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri verildi.

Belediye bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde de 16 bin sokak hayvanı tedavi edildi, 300 hayvan sahiplendirildi.

Kentin farklı noktalarına sokakta yaşayan hayvanlar için 100 ton mama bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Ryan Babel Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 145 bin maske dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 13:58:49. #1.14#
title