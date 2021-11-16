Van Büyükşehir Belediyesi, "Van'da Arvas Saltanatı" haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Van'da Arvas Saltanatı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 Kasım'da çeşitli basın yayın organlarında yer alan haber de belediyenin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Van'da Arvas Saltanatı' başlıklı haber de Van Büyükşehir Belediyemiz hedef alınarak İtfaiye Dairesi Başkanı Abdülillah Arvas'ın Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından kamuya alındığı ve görevde yükseltildiği intibaı oluşturulmuştur. Bu haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberler de iddia edilenin aksine Abdulahat Arvas 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti 27. Dönem Milletvekili seçilirken, İtfaiye Dairesi Başkanımız Abdülillah Arvas ise 1985 yılında Van Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı işçi kadrosunda göreve başlamış, 1987 yılında itfaiye amir vekili olarak görevlendirilmiş ve 1991'de ise memuriyete geçiş yapmıştır. 1993-1994 yıllarında itfaiye müdürü olarak görev yapan Abdülillah Arvas 2016 yılında ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak göreve başlamıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere kurumumuza ve

İtfaiye Dairesi Başkanımıza dair haberler in gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun takdirine sunarız."

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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