Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor
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Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı yol ve asfalt çalışmaları kapsamında Edremit TOKİ yolunda yenileme çalışmalarına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı yol ve asfalt çalışmaları kapsamında Edremit TOKİ yolunda yenileme çalışmalarına başladı.

Kentin dört bir yanında asfalt ve yol yatırımlarına devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl çimento fabrikasından Eski TOKİ Kavşağına kadar olan kısımda asfalt yenileme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, projenin 2. etabına da başladı. Nur Tatar Spor Salonu ile Eski TOKİ Kavşağı arasındaki kısımda çalışmalarını sürdüren ekipler, asfalt sökümünün yanı sıra gereksiz virajları kaldırırken, belirli noktalar da ise taş duvar ve beton setler kuruyor.

Kışın sürücülere zor anlar yaşatan ve birçok kazaya neden olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yolundaki çalışmalar, tam kapanma ile birlikte hızlandırılırken, yolun 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Trafiğe kapatılan TOKİ yoluna ulaşım ise Eski TOKİ güzergahı üzerinden sağlanıyor. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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