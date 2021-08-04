Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolunda asfalt serimine başladı
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Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolunda asfalt serimine başladı

Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolunda asfalt serimine başladı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan Edremit TOKİ yolunun 2. etabında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan Edremit TOKİ yolunun 2. etabında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl çimento fabrikasından Eski TOKİ kavşağına kadar olan kısımda asfalt yenileme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, projenin 2. etabının dolgu ve reglajını bitirdi.

Asfalt serimi yapılan yolda Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri de çizgi ve levha çalışması yapacak.

Daha sonra Nur Tatar Spor Salonu ile Van Çimento Fabrikası arasında bulunan 4.5 kilometrelik yolun tamamı ağaçlandırılacak.

Yolun sağ şeridine kaldırım, sol şeridine de bisiklet yolu yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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