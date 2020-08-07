Van Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarla 30 bin aileye ulaştı
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Van Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarla 30 bin aileye ulaştı

Van Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda yaklaşık 30 bin aileyi hizmetlerden faydalandırarak sosyal belediyecilik örneği ortaya koydu.

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarla 30 bin aileye ulaştı
07.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:25

Van Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda yaklaşık 30 bin aileyi hizmetlerden faydalandırarak sosyal belediyecilik örneği ortaya koydu.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Göreve başladığı günden bu yana Vanlılarla iç içe olan ve vatandaşların her sıkıntısına koşan Vali Bilmez, kentteki dar gelirli ailelere de büyük destek sağladı. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaklaşık 30 bin aileye dokunarak büyük bir başarıya imza attı.

'Sosyal Kart' ile bir yıllık süreçte 3 bin 22 aileye 2 milyon 500 bin TL yardım yapılırken, 700 aileye 500 bin TL civarında nakdi yardım yapıldı. Ayrıca Ağustos 2019'dan bu yana 11 bin 160 aileye gıda ve hijyen kolisi, 155 aileye giyim ve ayakkabı yardımı, 55 vatandaşa tekerlekli sandalye, 489 engelli vatandaşa taşıma hizmeti, yatağa bağımlı vatandaşlara 4 bin 217 hijyen paketi ulaştırılırken, Van Büyükşehir Belediyesine yapılan bin 900 yardım başvurusunu da değerlendirilerek sonuçlandırdı.

Bu çalışmaların yanı sıra refakatçi misafirhanesinde 12 bin 280 hasta yakını ağırlanarak yeme içme ve konaklama ihtiyaçları giderilirken, günlük bin 270 aileye 2 öğün 3 çeşit yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. - VAN

Kaynak: İHA

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