Van Büyükşehir Belediyesi 'sosyal kart' dağıtımına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere hazırladığı sosyal kartların dağıtımına başladı. İlk etapta 549 aileye kart verilirken, başvuru yapan diğer ailelerle ilgili değerlendirme süreci devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca kentteki dezavantajlı vatandaşlara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda daha önce e-devlet kapısı üzerinden veya şahsen başvurusu alınan vatandaşlara sosyal kartları dağıtılmaya başlandı. Sosyal kart yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden 'Sosyal Yardım Modülü'ne başvuruda bulunuyor. Başvurusu Van Büyükşehir Belediyesi sistemine düşen aileler, daha sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından saha çalışmaları yapılarak evlerinde ziyaret ediliyor. Son olarak da sosyal yardım değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek uygun görülen ailelere, ailenin nüfusuna göre üst limiti 500 TL olan sosyal kartlar veriliyor.

Kart süreleri ailenin duruma göre komisyon tarafından 1, 3 ve 6 aylık şeklinde belirlenirken, aileler belirlenen marketlerden dilediği şekilde gıda, temizlik ve kırtasiye alışverişi yapabiliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı