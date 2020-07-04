Van Büyükşehir Belediyesi selin yaralarını sarıyor Van Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle zarar gören tarım arazileri için çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle zarar gören tarım arazileri için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkili olan yağışlar Erciş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki sağanak tarım arazileri, sulama kanalları ve göletlerde hasara neden oldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla harekete geçen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hasar gören tarım arazileri ile gölet ve sulama kanallarında çalışma yürüttü.

Erciş ilçesi Kırkpınar ile İpekyolu ilçesi Çitli mahallelerinde taşan göletlerde onarım çalışması yürüten ekipler, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için seferber oldu.

Mahalle sakinlerinden Musa Gülçiçek, ekiplere yürüttükleri çalışmadan ötürü teşekkür etti. Sel sularından dolayı tamamen kullanılmaz hale gelen göletin onarılmaması durumunda büyük bir mağduriyet yaşayacaklarını belirten Gülçiçek, "Mahallede hem hayvanların içme suyu hem de arazi sulamada kullandığımız gölet hasar gördü. Belediyeye durumu bildirdik. Bizi mağdur etmeden göletin etrafını yeniden çevirip suyunu akışını sağladılar. En azından daha büyük mağduriyet yaşamayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA