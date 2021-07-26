Van Büyükşehir Belediyesi sele karşı önlemlerini artırıyor
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Van Büyükşehir Belediyesi sele karşı önlemlerini artırıyor

Van Büyükşehir Belediyesi sele karşı önlemlerini artırıyor
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olası sel ve su taşkınlarının önlenmesi amacıyla başlattığı menfez çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olası sel ve su taşkınlarının önlenmesi amacıyla başlattığı menfez çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgeler başta olmak üzere kent genelinde başlatılan altyapı hizmetleri devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari işgücü ile yaklaşık 2 bin metre prefabrik menfez, koruge boru ve drenaj hattı yapıldı.

Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Başkale, Erciş, Bahçesaray, Çatak ve Çaldıran ilçelerinde 60 noktada çalışmalarını tamamlayan ekipler, diğer bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Haya geçirilen projelerle mahalle yolları sel ve su taşkınlara karşı daha korunaklı, kent merkezindeki yolların alt yapısı da daha sağlıklı hale getiriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi sele karşı önlemlerini artırıyor
Van Büyükşehir Belediyesi sele karşı önlemlerini artırıyor
Van Büyükşehir Belediyesi sele karşı önlemlerini artırıyor
Van Büyükşehir Belediyesi sele karşı önlemlerini artırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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