Van Büyükşehir Belediyesi, "protokol teknesi" ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı emrine görevlendirilen protokol teknesi ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medya platformları ve bazı internet sitelerinde, Ulaşım Daire Başkanlığı emrine görevlendirilen protokol teknesinin tadilatına 638 bin lira verilerek şahsi işlerde kullanıldığı yönünde mesnetsiz iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2018'de bakım ve onarımı yapılan söz konusu teknenin kenti ziyaret eden misafirlerin Van Gölü'ndeki ulaşımı ve ihtiyaç halinde Akdamar Adası gezileri için kullanıldığı ifade edildi.

Teknede altın günü yapıldığı iddiasının tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekne, 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu ve benzeri hiçbir etkinlik için kullanılmamıştır. Teknemiz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmaktadır. Basına da yansıdığı üzere ilimiz ve ilçelerimizde bulunan dar gelirli ilk ve ortaokul öğrencilerinin Van Gölü ve tarihi Akdamar Adası'nın gezdirilmesi, yine belirli zamanlarda yaşlı ve engelli vatandaşların Van Gölü ve Akdamar Adası gezilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca belediyeden 48 bin liraya herhangi bir yemek takımı veya kişisel harcamanın yapılmamıştır. İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediyesine görevlendirmenin yapıldığı günden bu yana hizmetlerimiz halk odaklı olup, her evresi şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık yürütülmektedir. Bu nedenle amaçları hizmet olmayan, vatandaş için yapılan hizmetleri baltalamaya çalışan belli kesimlerin gündem oluşturma çabası içinde yaptığı bu tür paylaşımların dikkate alınmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan