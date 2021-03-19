Van Büyükşehir Belediyesi personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BELVAN bünyesinde istihdam edilen personele 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi Tic. Ltd. Şti. bünyesinde görev yapan şoförlere 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi semineri verildi. Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde şoförlere İşyeri Hekimi Feyza Göngör ve İş Güvenliği Uzmanı Nergiz Üstünel Kaval tarafından iş sağlığı ve güvenliği, iş düzeni, ilkyardım, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi konular anlatıldı.

Seminerlerle 1644 BELVAN personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi hedeflenirken, seminer sonunda katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan sertifika verilecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı