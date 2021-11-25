Van Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Öğretmen ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde sahne alan Serkan Karakurt şefliğindeki Türk Halk Müziği korosu, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Verilen konserin ardından Van Büyükşehir Belediyesinin '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından ödülleri verildi.

Düzenlenen program, Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in Türk Halk Müziği korosuna karanfil takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Öte yandan, 'Bir Kitap, Bir Türkü' sloganıyla düzenlenen konserde bağışlanan kitaplarla bir köy okulunda kütüphane oluşturacağı belirtildi. - VAN