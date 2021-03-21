Van Büyükşehir Belediyesi'nin personel alım işlemlerinde hile yapıldığı iddiası

Van Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde, istihdam edilmek üzere İş-Kur üzerinden ilana çıkılan ve mülakat sonrası işe başlatılan personellerin, alım işleri sırasında hile yapıldığı iddia edildi. İddialara yönelik yapılan açıklamada ''Tüm ihalelerimizin ve personel alımlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonrada şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtir, bu konuda dolandırıcıların ağına düşmemenizi önemle rica ederiz" denildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, İş-Kur üzerinden ilana çıkılan ve mülakat sonrası işe başlatılan personellerle ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,

"Büyükşehir Belediyemiz İştiraki Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.'nde istihdam edilmek üzere İş-Kur üzerinden ilana çıkılan ve mülakat sonrası işe başlatılan personeller ile ilgili son günlerde kamuoyunda bir takım mesnetsiz iddialar ile ilgili açıklama gereği hasıl olmuştur.

SOYADI BENZERLİĞİ İDDİALARINA YANIT

Bunlardan ilki, kuradan çıkan ve sınava alınan kişilerin soyadlarının siyaset, bürokrasi ve belediye üst yönetiminde bulunan kişiler ile eşleştirildiği yönündedir. Bilindiği gibi sınava başvuru şartlarından biri Van doğumlu veya Van ikamet şartı olmasıydı. Kabul edileceği üzere bu şart altında başvuran kişilerin Van ilinde herhangi bir pozisyonda yer alan kişilerle benzer soyadlarında olması doğaldır. Başarılı olan kişiler içerisinde benzer soyadları olduğu gibi başarısız olan kişilerinde soyadlarının aynı şekilde karşılaştırıldığında Van'da yaşayan birçok kişi ile ilişkilendirilebileceği görülecektir. Bu şekilde itham da bulunarak yapılan sınav üzerinde şaibe oluşturulması yersiz ve mesnetsizdir.

''BELGELER ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLEBİLİR''

İkinci itiraz hususu eksik belgeleri bulunan ve bu belgeleri tamamlamaları için kendilerine bir süre verilen adayların belgelerini tamamladıktan sonra noter kurasına dahil edilmeleri ve bu kuradan da çıkmaları üzerine oluşturulan, şartları uymayan kişilerin alındığı yönündeki algıdır. Bu konuda sosyal medyada sunulan listeler eksik belgelerin olduğu ve tamamlanması istenilen belgelerin listesi olup bu listede şartları sağlanmadığı halde kuraya dahil edildiği iddia edilen kişilerin tamamı belgelerini kura öncesinde e-mail ile tarafımıza verilen itiraz süresi dahilinde göndermiş ve noter onaylı olarak da uygulama ve mülakat sınavı öncesinde de komisyona tam olarak teslim etmişlerdir. Başarılı olan adayların hiç birinde eksik bir belge bulunmamakta olup, istendiği takdirde adli makamlara teslim edilebilecektir.

''RÜŞVETİN MUHATABI BELEDİYE DEĞİL''

Üçüncü bir iddia ise, alımlarda rüşvet verildiği yönündedir. Van Büyükşehir Belediyesinin son dönemlerde gerek ihalelerde gerekse alınan personel alımındaki şeffaflığı ortadadır. Bu iddia sahiplerinin personel alımı konusunda herhangi bir kişiye vermiş olduğu rüşvetin muhatabı Van Büyükşehir Belediyesi değildir. Kurum olarak tüm süreci şeffaflık ilkesi içerisinde yürüttüğümüz bu alımda herhangi bir kişiye verilen bir rüşvetin veya teklifin, şikayet olması durumunda peşine düşeceğimizi ve şikayet sahibi ile birlikte adli makamlarda olayı takip edeceğimizi duyurmak isteriz. Dolandırıcıların tuzağına düşen her vatandaşımızın hakkının ve şikayetinin gizliliğinin teminatı olacağız.

ŞEFFAFLIK VURGUSU YAPILDI

Van Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak vatandaşlarımıza ne ihalelerimizde ne de bu tür personel alımlarında dolandırıcılara izin vermemeleri yönünde uyarımızı yapmak istiyoruz. Nitekim daha önceki tarihlerde bu tür durumlara karşı web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşlarımız uyarılmıştır. Tüm ihalelerimizin ve personel alımlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonrada şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtir, bu konuda dolandırıcıların ağına düşmemenizi önemle rica ederiz" denildi.