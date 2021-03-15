- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor
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- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor

15.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:13

- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor Van Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinden 55'inin yolunu ulaşıma açarken, 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinden 55'inin yolunu ulaşıma açarken, 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası geceli gündüzlü mesai harcayarak ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yollarını açtı. Kentte beklenen kar fırtınası sonrası harekete geçen ekipler, Erciş, Muradiye, Başkale, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı 55 yerleşim yeri yolunu ulaşıma açtı. Başkale ilçesine bağlı Duyum ve Çağla mezra yollarında ise ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ayrıca tipi sonrası yollarda kalan çok sayıda araç ve vatandaşı da kurtardı.

(EKİP-ŞAK-Y)

- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor
- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor
- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor
- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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