Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak - Haberler
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Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Yerel

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki en büyük sulama kanalı projesini Başkale'de hayata geçiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki en büyük sulama kanalı projesini Başkale'de hayata geçiriyor. İlçede 6 mahalleye can suyu olacak 21 kilometrelik kanal projesi ile yaklaşık 35 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Kırsalda tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik hazırladığı projelerle çiftçilere umut olan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 4.3 milyon TL maliyetle 2 ay önce yapımına başlanan kentin en büyük sulama kanalı projesi ile Güroluk, Aşalan, Azıklı, Erek, Örencik ve Ortayol mahallerinin yaklaşık 35 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor. Çalışma ile 21 kilometrelik sulama kanalının yanı sıra 5 gölet ile çok sayıda sel ve yol geçiş noktaları da yapılıyor. Binlerce çiftçiye umut olan kanal projesi ile çiftçiler, alternatif tarım bitkilerine de yönlendirilecek. Yapılan çalışmaları büyük bir heyecanla takip eden mahalle sakinleri, 60 yıllık su sorununun Büyükşehir'in çalışmalarıyla çözüldüğünü ifade ettiler.

"Kanal projesi ile hem üretim artacak hem de alternatif bitkiler yetiştirilecek"

Yarım asırdan fazladır bu projeyi beklediklerini belirten Ortayol Mahalle Muhtarı Rıza Abi, yıllardır tarım arazilerini toprak kanallarla sulamaya çalıştıklarını belirterek, "Kanal projesi neredeyse 50-60 yıldır beklediğimiz projeydi. Sadece benim mahallem değil buradaki 6 mahallemiz bu kanallardan faydalanacak. Kanalların yapılmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerimiz artacak. Alternatif tarım bitkilerini deneme şansımız olacak. Mahallelerimizde sadece geleneksel tarım yapılmaktadır. Bunlar yem bitkileri, arpa, buğday gibi ürünlerdir. Arazilerimizin suya kavuşması ile birlikte hem bunların üretimini arttırmayı hem de alternatif tarım bitkilerini yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Allah emeği geçen herkesten razı olsun"

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Ahmet Abi, "Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bu kanal projesinden 6 mahalle ve bir mezra faydalanacak. Burada küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızın yanı sıra tarım arazilerimizin geleceği bu kanalların yapımına bağlıdır. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Allah devletimize bir zeval vermesin" dedi.

Kuraklıkla mücadele eden çiftçiler için hayati öneme sahip olan sulama kanalı projesinin sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak
İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van Büyükşehir Belediyesi'nin 21 kilometrelik sulama kanalı projesi 6 mahalleye can suyu olacak - Haberler
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