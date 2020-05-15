Van Büyükşehir Belediyesi'nden onarım çalışması
Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.
15.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:12
Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.
Küresel salgın koronavirüsten dolayı yaklaşık 2 aydır kapalı olan parklarda belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı bakım onarım ekipleri, koronavirüs tedbirlerini fırsata çevirerek kent genelinde bulunan 9 parkta bakım, onarım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, yoğun yağışların ardından uzayan çimleri biçerken parklarda bulunan kaldırım, kamelya ve havuzlarda onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA