Van Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Heyacanı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Partiden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı yarın Van'dan ayrılacağını belirtti.

Görev yaptığı süre zarfında kent için hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Zorluoğlu, "Bu şehirde belediyecilik anlamında dokunulmadık hiçbir mahalle ve ilçe bırakmadık. Şehrimizi yıllardır hasret kaldığı hizmetlerle hep beraber buluşturduk. Bu hizmetlerin yanında işçi kardeşlerimiz ile sendika arasındaki iş sözleşmesi sürecini yakinen takip ettim. Elbette ki iş sözleşmelerinde kurumlarımızın maddi imkanlarını dikkate alacağız. Bunun yanında işçi kardeşlerimizi memnun edecek, onların da yüzünü güldürecek rakamlarla bu işi bağlamayı hedefliyorduk." dedi.

Hem işçileri memnun edecek hem de kurumların yatırımlarını zorlamayacak noktada anlaştıklarını aktaran Zorluoğlu, "Bu noktada adımlarımız tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin çizdiği çerçeve içerisinde hareket ediyoruz. Her zaman işçiden yana olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. İşçilerimizin de gayretle bu şehre hizmet edeceklerine yürekten inanıyorum. Tekrardan tüm işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz de yeni bir döneme girdiklerini aktararak, "Sözleşmenin üyelerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 3 yıllık sözleşmeyi, Vali Zorluoğlu ile Öz imzaladı.

Törene, kurum amirleri, belediye personeli ve vatandaşlar da katıldı.