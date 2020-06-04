Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ne geçti Van Büyükşehir Belediyesi, kurum içi akaryakıt kontrolünü sağlamak için 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi' kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurum içi akaryakıt kontrolünü sağlamak için 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi' kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinin 'Mobil Akaryakıt Sistemi' ikmal noktalarında hizmet vermeye başladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, kent merkezi ve 13 ilçedeki akaryakıt noktasında yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, online çalışan pompalar tamamlandı. Hayata geçirilen çalışmayla akaryakıtta kayıp-kaçak önlenerek, denetimlerin daha sağlıklı yapılması hedefleniyor. Çalışma ile aynı zamanda ilçelerde bulunan akaryakıt istasyonlarına anlık erişim ve tasarruf yapılması da sağlanacak.

Mobil akaryakıt sisteminin ay sonuna kadar tüm ilçelerde faaliyete geçeceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA