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Van Büyükşehir Belediyesi milli takıma sporcu gönderdi

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantring takımının sporcusu Kezban Taş, Letonya ve Rusya'da yapılacak şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.

16.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:04
Van Büyükşehir Belediyesi milli takıma sporcu gönderdi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü Oryantring takımının sporcusu Kezban Taş, Letonya ve 'da yapılacak şampiyonalarda 'yi temsil edecek.


Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları başarıya doymuyor. Son olarak 11-12 Ocak tarihlerinde Erzincan'da düzenlenen 'Türkiye Kayak Oryantring şampiyonasına' katılan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü Antrenör/sporcusu Kezban Taş, Türkiye 2. si oldu. Takım arkadaşı Gamze Nur Erçik ise aynı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olma başarısı gösterdi. Türkiye şampiyonalarında Milli Takıma girmeye hak kazanan Van Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kezban Taş, 2-9 Şubat tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek Dünya kupası ve 7-17 Mart tarihinde Rusya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - VAN

Kaynak: İHA
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